Benoit TAUREAU

Mon parcours professionnel de plus de 25 ans dans le génie climatique m'apporte une solide expérience managériale, organisationnelle, commerciale, technique et analytique.



Aujourd'hui je dirige la société Plombéo basée à Mareuil sur Lay en Vendée.



Nous intervenons sur plusieurs métiers : Chauffage, Plomberie, RIA, Climatisation, Traitement de l'air, Humidification, Déshumidification, Remplacement de roof top et pompe à chaleur.



Notre domaine d'activité : Industrie (agroalimentaire, imprimerie...),Tertiaire, GMS et GSB, Logements et Particuliers

Notre secteur géographique : Le grand ouest et la France (en remplacement de roof top)



Nos clients en GMS : Super U, Leclerc, Boulanger, Maisons du Monde,etc...



Mes compétences :

• Chiffrage complet du dossier.

• Conception d’installations de chauffage, plomber

• Négociation commerciale

• Suivi de chantier

• Négociation et achats matériaux

• Organisation de la main d’œuvre

• Facturation et suivi des règlements

• Animation et gestion d’une équipe de graphiste e

• Réalisation et suivi d’outils d’aide à la vente

• Représentation de produits catalogue

• Elaboration de cahier des charges de nouvelle ga

• Prescription auprès des bureaux d’études spécial