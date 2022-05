Tony GABILLEAU

Chef de projet MOE et expert en solution B.I., je suis spécialisé dans le traitement des flux de données gros volume. J’ai notamment conçu la première version de l’automate de calcul des avantages de la carte fidélité CARREFOUR, destiné à traiter l’intégralité des données des tickets de caisse de l’ensemble des magasins CARREFOUR et à définir les avantages gagnés.



Passionné par la conception et l’optimisation d’algorithmes, je cherche en permanence à améliorer mes compétences techniques pour trouver les outils les mieux adaptés aux besoins des clients. En tant que Tech Leader, mon rôle est aussi d’aider les équipes de développement à améliorer leur technique, débugger un programme et optimiser leur réalisation.



Mes compétences :

Responsable

Qualité

Décisionnel

Chef de projet

Administration système

Intégration de données

Administration de bases de données

ETL

Tech Leader

Talend

DataStage