Benoit TEILLET

Direction de projets

• Pilotage de projets d’envergure dans des environnements complexes (multi-sites, intégration complexe, multi MOE) - Méthodes Agiles (SCRUM)



TOGAF 9 Certified (The Open Group) Avril 2013

ScrumMaster® certifié (CSM) Février 2013

ITIL V3 Foundation APMG Mai 2012



Double compétence direction de projet et Architecture d'Entreprise

• Responsable de l’architecture de la DSI Laser, porteur des solutions innovantes (SOA, Web).

• Direction de projet, méthodes agiles.



Compétences clés :

Superviser la mise en place de projets SI : recueillir le besoin, spécifier, optimiser les processus métiers, piloter un projet en termes de Périmètre/Délais/Coûts/Qualité, rédiger le plan qualité, planifier, coordonner, contrôler l’avancement, évaluer et gérer les risques, animer les comités de pilotage, gérer la relation client, recetter, mettre en production, former les utilisateurs, mettre en place la Maintenance.





Savoir-faire :

• Bonne connaissance de l'environnement et du fonctionnement de l'entreprise.

• Maîtrise de la gestion et de l'encadrement.

• Maîtrise de la négociation commerciale.

• Maîtrise de l'accompagnement du changement.

• Rigueur, sens de la méthode et probité.

• Facilité et rapidité d'adaptation.

• Facultés de communication, d'écoute et d'expression.



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

ITIL V3 Foundation

Directeur de projet

SCRUM

ITIL V3

ESB

CTI

Togaf9

Gestion de projet