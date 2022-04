Qualifié de dynamique, persévérant et curieux.



Je m'applique depuis 6 ans à développer mes connaissances et compétences dans le domaine de la vente (professionnels et particuliers).

Au cour de mes expériences j'ai découvert différents secteurs d'activités ce qui m'a permis de renforcer mes connaissances commerciales et ma polyvalence ainsi que mes compétences en conseil et gestion de la relation clientèle.



Actuellement disponible je suis à la recherche de nouveaux challenges dans lesquels m'investir.



Épanoui à un poste de conseiller clientèle / chargé de relation client, aussi bien auprès du professionnel que du particulier, je souhaite continuer sur cette voie et m'attaquer à de nouveaux défis.



Cordialement.



benoit.terras@gmail.com



Mes compétences :

Vente

Conseil

Gestion de la relation client

Analyse des besoins