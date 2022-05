Nicolas GUITTONNEAU

Suite à un voyage en 2015 et la réalisation d'un bilan de compétences en début d’année 2016, je suis actuellement en reconversion professionnelle. Mon nouveau projet professionnel nécessitant une formation, je me suis lancé en octobre 2016, dans un Certificat de spécialisation en Commercialisation de Vins et Spiritueux, que j'ai obtenu et qui s'est terminé le 12 mai 2017.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine du vin, afin de mettre en pratique les connaissances acquises durant mes 8 mois de formation.



De nature très patient, mes différentes expériences professionnelles et extra-professionnelles m’ont permis de développer le sens de l'écoute, du travail en équipe, de la rigueur mais aussi du conseil et du service client. Je sais m'adapter rapidement à l'environnement et au comportement du client.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Fidélisation client

Techniques de vente

Ecoute

Relations clients

Accueil des clients

Assistance client

Service client

Merchandising

Marketing

Accompagnement

Gestion des commandes

Gestion de contrats

Gestion administrative

Inventaire

Gestion des stocks

Livraisons

Microsoft Windows

Microsoft Office

Apple iOS

Google Android

Assitance médicale

Lutte incendie

Systèmes d'exploitation mobiles