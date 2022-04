Benoît TEYSSANDIER

Depuis 2004 towerCast (filiale 100% NRJ Group) Diffusion Radio & Télévision / Hébergement Télécoms



Responsable Relations Extérieures & Marketing



- Relations Extérieures

• Gestion de la communication institutionnelle (CSA, ARCEP, ANFR, Collectivités locales, Mairies,...) sur les problématiques liées à la Télévision Numérique Terrestre

• Accompagnement de la force de négociation lors de leur rendez-vous auprès des collectivités locales

• Pilotage des projets de rayonnement (séminaires, show room, salons)

• Définition et gestion des sites web (extranet clients, site institutionnel)



- Marketing

• Elaboration des offres de service (Télévision Mobile Personnelle, WiMax, Télécoms…)

• Création de supports de communication aux directions commerciales

• Rédaction et réalisation des réponses aux appels d’offres

• Analyse et Veille du marché et des axes de développement de la société









2002-2003 T.D.F. Diffusion Radio & Télévision / Hébergement Télécoms



Consultant Junior au sein de la Veille et Analyse Stratégique



- Veille concurrentielle et veille de marché :

• Réalisation d’études de marché

• Veille et analyse des acteurs du marché (plus de 100)



- Communication interne :

• Gestion de l’information sur l’Intranet







2002-2003 UNIVERSITE PARIS IX (DAUPHINE)

D.E.S.S. de Gestion des Télécommunications et des Nouveaux Médias



2001-2002 UNIVERSITE PARIS X (Nanterre)

Maîtrise Economie et Gestion de l’Entreprise. Spécialité Gestion et Marketing



Anglais : Lu, écrit, parlé

Langages informatiques :

- Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Internet, Adobe Acrobat, Photoshop, SAP

- Autres : DreamWeaver 4



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Marketing

Télécoms