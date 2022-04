Benoit THEPAUT

Je suis né à Morlaix (Finistère) en 1982. Durant toute mon enfance/adolescence, j'ai déménagé au gré des nouveaux postes de mon père (chef de secteur à la compagnie des eaux et de l'ozone, puis Générale des Eaux puis VEOLIA) à travers toute la France (de la Bretagne à la Corse en passant par la Normandie et le Nord Pas de Calais et la Loire Atlantique).

Ayant un attrait particulier pour la biologie, je me suis orienté très vite vers les métiers de l'environnement.

Aujourd'hui, mon expérience et mon épanouissement dans le domaine des sites et sols pollués m'encouragent à toujours faire mieux dans mes missions de gestion de projet, de développement commercial et de gestion des ressources humaines.



Mes compétences :

Biologie

Chimie

Hygiène

Procédés industriels

Sécurité

Sites et sols pollués

Management

Développement commercial

Chef de projet

Chef de groupe