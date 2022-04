Benoit THEVENARD

De formation électrotechnique, j'ai au fur et à mesure de mes expériences acquises de nouvelles compétences.

Elles m'ont permis de me diversifier dans mon métier et d'obtenir une expérience significative.

J'ai passé plusieurs concours après des cours du soirs. Le dernier concours passé est celui de chef de District SNCF.

Etant curieux de nature, je cherche constamment à approfondir mes compétences quelles soient professionnelles ou personnelles



Mes compétences :

Technique

Voie

Management