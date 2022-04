Benoît THEVENARD

Grand passionné des microorganismes et de tous les outils permettant de mieux les comprendre génétiquement et physiologiquement.



Toutes les applications biotechnologiques faisant appel aux microorganismes, préférentiellement aux bactéries, m'intéressent vivement, en particulier celles utilisant au mieux cette incroyable biodiversité microbienne!



Quelques unes de mes compétences:



Génie microbiologique et fermentaire, biologie moléculaire, exploitation des nombreuses données génomiques et protéomiques, bioinformatique, suivi rigoureux de la bibliographie, conduite autonome d'un projet et encadrement de techniciens.



Mes compétences :

autonome

Bibliographie

Bio-informatique

Bioinformatique

Biologie

Biologie moléculaire

Encadrement

Génie fermentaire

RIGOUREUX

Web