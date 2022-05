Diplômé d'un Master en Ressources Humaines et Droit Social, j'ai totalisé plus de 4 années d'expérience professionnelle dans les Ressources Humaines.



Ma dernière expérience professionnelle a duré trois années au sein du cabinet de recrutement SAPIANCE RH. Ainsi, j'ai été amené à recruter des profils d'experts, de commerciaux et des fonctions supports, sur des profils junior et de cadres dirigeants.

Aujourd'hui, je souhaite intégrer un grand groupe qui me permettra de mettre à profit ces compétences au travers d'un nouveau challenge.



Mon souhait aujourd'hui est d'entrer dans un groupe avec une forte culture d'entreprise, afin de me projeter sur la durée.



Donc n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions échanger.



Tél : 06.59.05.42.39

@ : romain.fauchon@yahoo.fr



Mes compétences :

Approche Directe / Chasse

Evaluer le besoin en recrutement

Relation clients

Déterminer une stratégie de recherche

Recrutement cadres

Connaissance secteur Industrie

Conduite d'entretiens

Ressources humaines

Conseil en recrutement

Conseil RH

Recrutement