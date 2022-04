Benoit THIBAUD

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Comment vous allez le voir, il est très orienté autour du monde des vins et spiritueux. Je travaille par passion dans cet univers. Une chance de nos jours !



Bonne découverte de mon CV virtuel.



Vous pouvez également me contacter par mail ou par téléphone.



Benoît Thibaud

0601490535

contact.thibaudbenoit@gmail.com



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Dégustation

Développement commercial

Webmarketing

Gestion de projet

Gestion des stocks

Gestion d'événements