Benoit THIBAUT

Jeune mais ambitieux, je me donne les moyens de ma reussite.



Riche d'une certaine industrie, je suis en perpétuelle recherche d'apprendre et de me perfectionner. J'ai la connaissance tant du BtoC que du BtoB de par mes études mais surtout de par les postes que j'ai occupés et la gestion d'équipe tant sur le plan managérial que social et de responsabilités ne me font pas peur.



Je m'adapte et réagis très vite à mes nouveaux environnements. Je suis né dans le commerce et les achats ce qui me confère un réel avantage.



Mes compétences :

Excel

Informatique

Ciel compta

Négociation

CRM

Vente

Anglais

Relation clients