Benoit TINE

Axes de recherches



1er axe: Sociologie de l'innovation, du travail, des organisations et de l’emploi

[homo africanus versus travail, secteur informel,l'emploi en Afrique, identité professionnelle en question, travailler autrement ?, place à l’innovation ? santé et souffrance au travail (stress, RPS, TMS, burn-out: mécanisme, conséquence et prévention dans l’entreprise, D.U.)]



2ème axe: TIC et développement

(centres d'appels, délocalisation, usages sociaux de l'emploi, technologies de l’Information et de la Communication au service du développement (TIC-Dev), étude de la dimension sociale des Technologies de l'Information et de la Communication, étude de la mondialisation /globalisation, analyse des rapports systémiques entre la Science, la Technologie et la Société (STS), études prospectives sur les questions de développement en Afrique)



3ème axe: Déviance et toxicomanie

[types de drogues, menaces, prévention, effets, insertion et lutte contre la drogue, articulation entre drogue et travail, blanchiment, délinquance, récidive, criminalité]



