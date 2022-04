Benoit TREUILLET

Actuellement à la recherche active d'un emploi, je saurais satisfaire vos besoins. Ouvert à tous les secteurs de l'immobilier, ma capacité d'adaptation me permettra de m'impliquer rapidement.

Mes études, spécifiques à l'immobilier, m'ont permis d'obtenir les compétences techniques et juridiques nécessaires a cette activité.

Passionné par l'immobilier, ambitieux et dynamique, je mets du coeur à réaliser les missions qui me sont données.



Mes compétences :

Droit Immobilier

Location immobilière

Gestion immobilière

Droit de la copropriété

Relation clientèle

Maitrise des outils informatiques