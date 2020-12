Benoit TRINITE

Management d’équipes et d’activités en recherche et développement dans un contexte international et multiculturel



Avec 15 ans d’activités en recherche et développement dans un contexte international et multiculturel, passionné par les nouvelles technologies et l’innovation, j’ai l’expérience du management hiérarchique et transversal d’équipes dans des environnements techniques. Lors de mes différentes missions, que ce soit sur des activités de développement, d’étude avancée ou d’innovation, ma préoccupation est non seulement d’anticiper les tendances technologiques, mais aussi de s’assurer de la valeur commerciale des produits, de l’adéquation avec les ressources de l’entreprise ainsi que de la prise en compte de l’expérience utilisateur. Toujours à la recherche du contact avec les clients et les utilisateurs finaux, j’organise et anime régulièrement des sessions de démonstrations des développements en cours ainsi que de prototypes d’idée innovante. Enfin, de nature emphatique, j’ai à cœur d’écouter, de partager et de faire progresser mes coéquipiers.





Mes compétences :

Management opérationnel

webrtc

Créativité

Expérience utilisateur

Video IP

C

Focus group

Linux

Management transversal

Innovation

Scrum

C++

Java

Linux kernel

Xenomai

Alcatel VoIP

Linux embarqué

Vidéoconférence

Voix sur IP

Méthode agile

Téléphonie sur IP