Je possède une double expertise en conception matériel ( VHDL, ASIC, FPGA) et logiciel (C/C++, Python, Linux).



Mes compétences :

VLSI

VHDL

WebRTC

VoIP (Voice over IP)

Verilog

Taxation

SIP

Ruby

Python Programming

Perl Programming

PC Hardware

PABX

NodeJS

Linux Red Hat

Linux

Java

IP

C++

C Programming Language

Buses

Alcatel

ASIC