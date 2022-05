Après une longue carrière dans la conception microélectronique, j'ai occupé des fonctions de Manager d'activité, d'Operations Manager (dans le cadre de la production et de la mise à disposition de documentations techniques) , puis de Responsable de Lancement Technique de produit (Technical Launching Manager), dans un contexte multiculturel.

Je suis à présent Program Manager.



Je suis mobile, en France et à l'étranger.



Vous pouvez aussi me retrouver sous http://fr.linkedin.com/in/nicolas-havet-pmp®-b5b45538



Mes compétences :

Suivi budgétaire

Documentation technique

Lancement nouveaux produits

Gestion de projets

Knowledge Management et Documentation

Document Management

Gestion de projets internationaux

Sous traiter

Partenariats stratégiques

budgets

Radar

PABX

Knowledge Management

ASIC

PMP®