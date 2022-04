Benoit TRYSTRAM

Bonjour,

Je suis consultant en événementiel depuis 11 ans. Je suis à la fois :

- Concepteur-Rédacteur

- Directeur de projets évènementiels

- Rédacteur en chef pour des conventions et des séminaires

- Formateur aux métiers de l'événementiel et à la gestion de projet

- Coordinateur-Animateur de Team-Building



Bref, j'ai de nombreux métiers tous orientés vers l'événementiel. Ainsi, chaque événement proposé, conçu, réfléchi est parfaitement adapté à chaque client et chaque situation.



Mes domaines de compétences sont nombreux.

.- Intervention de la prise de brief au terrain, sur les plans stratégiques, gestion de projet, production, logistique

- Recommandations événementielles/365° créatives

- Conseil Client et accompagnement

- Management et coordination d’équipes aux profils variés

- Définition et gestion du budget/planning

- Brief, accompagnement et suivi de prod de supports créas, scéno., vidéo, sites et applications web/médias sociaux

- DA

- Et bien d'autres encore



Mes + :

- J'ai un profil Event / Digit / Marketing

- J'intégre la notion d'expérience à tous les niveaux d'un événement, y compris lors de la réflexion des temps informels. Pour moi, c'est grâce à l'expérience que les participants se souviennent des messages.

- Je conçois l'événement en 3 temps : Avant/Pendant/Aprés grâce aux outils du digital > Réseaux sociaux, web, advergame, web séries, mobile, ...



J'aurai plaisir à vous rencontrer pour vous proposer mes solutions.



Mes compétences :

Conception

Conception-rédaction

Rédaction

Appels d'offres

Gestion de projet

Communication

Animation de groupes

Formation