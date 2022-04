Benoit TURC

Durant plus de 15 ans passé à faire évoluer l’infrastructure informatique de l’hôpital, j’ai développé des compétences en gestion d’équipes, en gestion de projets et en gestion de budgets et des connaissances en architecture IT.



Je suis à la recherche d'un poste à responsabilité, me permettant de relevé de nouveaux défis, idéalement situé sur l'axe Lyon Grenoble ou en région Dijonnaise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion de la production

Gestion de budget

Architecture SI