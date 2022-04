Benoit TURQ

Actuellement employé dans une petite entreprise, j'occupe un poste de Développeur.

Je suis entré dans la société LOGIFRANCE en Septembre 2002.

Je travaille principalement avec les outils de PCSOFT (Windev - WindevMobile - WebDev) et Microsoft.

J'ai en charge le développement d'applications de gestion (PC et PocketPC), évolutions et corrections.

Je gère également l'assistance aux utilisateurs.

Notre activité est orientée sur le secteur de la santé, et plus particulièrement les Pharmacies à Usage Interne, pour les établissements de soins.



Mes compétences :

Développement informatique

Programmation

Windev

Informatique

Microsoft

Visual Basic

Gestion de projet

Informatique décisionnelle

Java

Merise

Oracle

PL/SQL

Modélisation de processus

Unified Process

Data warehousing

Informatique Décisionnelle BI

Programmation orientée objet

Business Intelligence

Ajax

Optimisation des process

HTML

CSS

UML

Microsoft SQL Server