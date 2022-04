Benoît TURGNÉ

Je suis dans le domaine du commerce depuis 2008. Diplômé d'un BTS NRC (avec formation en entreprise sur 2 ans), et embauché sans période d'attente au seing de l'entreprise Lodipat, j'ai acquis les compétences indispensables rapidement, que je continu à développer chaque jour.



Ce qui me plait le plus reste la relation client, basée sur la confiance. C'est un élément qui compte beaucoup dans ma fonction d'attaché commercial.



J'ai évolué dans le domaine de l'alimentaire, depuis 2008. Je suis passionné des produits que j'ai eu distribué, et que je distribue aujourd'hui ainsi que des types de clientèles que je visite depuis mes débuts. Il faut apporter un réel suivi, des idées, des nouveautés, ce qui est un plaisir pour moi.



Je suis passionné de mon secteur d'activité, mais toute expérience est enrichissante. Je suis jeune, j'ai de l'ambition, j'ai envie de me surpasser et j'aime mon métier.