Benoit VALET

Contactez moi pour vos projets, je suis ouvert a toute proposition.

Passionné d'événementiels, forte d'expériences positives et enrichissantes, je suis actuellement prêt à mettre mon expérience au service d'une institution, d'une entreprise, d'une agence ou d'une association.

COMPÉTENCES CLÉS

Management | Gestion d’équipe, Gestion financière, Community management

Organisation | PERT / Diagramme de Gantt, Décomposition en tâches Vidéo, Restauration, Pilotage de Projet

Technique / Créative | Musique/Son, Éclairage, Vidéo, Restauration, Sécurité, Stands, Salon, Séminaire,...



Mes compétences :

Communication évènementielle

Restauration

Musique

Gestion de projets

Organisation d'évènements

Community management

Gestion d'équipes

Sécurité

Gestion financière et prévisionnelle

Video

Stands et expositions

Éclairage public