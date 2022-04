Benoît VALLEJO

Ingénieur motivé, créatif et enthousiaste, ayant de solides connaissances en informatique embarquée, en traitement du signal, développement de logiciels temps réels embarqués et en simulation de systèmes électroniques et mathématiques. Capable de communiquer efficacement en équipe et avec les partenaires, en français ou en anglais.



Spécialisations :

• Management de projet et d'équipe

• Développement de logiciels temps réels embarqués

• Conception, industrialisation et test de systèmes Électroniques et Électroniques de puissance

• Conception orientée objet

• Simulations Électroniques et mathématiques



Mes compétences :

Simulations numériques

Programmation C/C++

Matlab

Programmation orientée objet

Labview

Conception systèmes embarqués

Programmation temps réel embarqué

Traitement du signal

Automatismes industriels

Architecture logicielle

Scrum

Management de projet

Management d'équipe