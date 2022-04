Benoit VERGER

COORDINATEUR DE TRAVAUX TCE - OPC / MOe



Une expérience de 20 ans dans les projets TCE.

-Organisation de chantier TCE

- Organisation et instructeur de réunion

- Elaboration, suivi des plannings

- Relation et suivi clientèle

- Conception de bordereaux TCE

- Lecture de plans

- Etudes et analyses des devis

- Suivi budgétaire



Mes compétences :

Informatique

Bureau d'études

Bâtiment

BTP