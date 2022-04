Benoit VERNAY

Je suis une personne de 30 ans qui a 10 années d’expérience dans le contrôle et l’inspection.



D’abord aide radiologue , radiologue et ensuite technicien j’ai fais beaucoup de déplacements dans mon ancienne entreprise avec qui j’ai collaboré entre autre avec GRT et TIGF sous la norme COFRAC.

C’est grâce à ces nombreux déplacements que je suis passé chef d’équipe puis chef de chantier.



Depuis la société Prorad m’a sollicité pour aider à developer le secteur CIFM dans le sud-ouest et donc je suis en poste depuis Août 2016 en temps qu’ inspecteur / technicien.



C’est notamment grâce à eux que j’ai eu l’opportunité de passer mon COFREND NIVEAU 2 ultrason.



Mes compétences :

COFREND NIVEAU 2 CIFM RT/UT/PT

CAMARI

ADR + classe 7