Bruno VERNAY

Merci de consulter mon profil http://www.LinkedIn.com/in/brunovernay il est plus a jour !



Plus de 15 ans d'expérience dans le développement d'applications Web et Java. J'ai travaillé à tous les niveaux, du développement Javascript/AJAX pour le front-end, jusqu'à l'exploitation des serveurs et optimisation des bases de données. J'ai géré des campagnes de tests pour la monté en charge et intégré des composants pour obtenir des applications de qualité rapidement.

Mes environnements de prédilections sont JAVA, Linux et l'anglais.



Je souhaite m'éloigner progressivement des activitées de "codage" pour des activitées de communication.



Avec OPEN/Teamlog, j'ai eu l'opportunité de multiplier les expériences: Schneider, SUN, Orange, ST-Microelectronics, Yahoo, Antargaz ainsi que pour l'IGN et la mairie de Grenoble. Je suis aussi intervenu dans des start-up de moins de 10 personnes.



Les missions tournent toujours autour de Java avec des composantes dépendant des missions:

- productions (Linux, LDAP, Log, Securité, PKI, MySQL, Oracle)

- Java EE (JMS, JSF, EBJ, JPA, Hibernate, JAX/B/WS/RS, server JBoss)

- Base de donnée (optimisation du code SQL et des schemas)

- Moteur de Regle (Tibco Business Event, Complex Event Processing, Rule engine)

- Intégration (Web Services : Rest, SOAP, XML : XSD, XSL )

- Développement (Eclipse, Netbeans, Maven, UML, Glassfish)



J'interviens souvent sur des missions courtes où il faut être efficace et productif. Ainsi que pour du conseil.



Mes compétences :

XML

Apache

PostGreSQL

Linux

UML

Scala