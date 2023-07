Prisca MOINE

Développeur logiciel depuis 2006, j'ai un profil full-stack bien que mon expertise principale soit le développement de frontend web.



J'ai notamment plus de 8 ans d'expérience avec le framework Angular dont 3 ans avec un double rôle de scrum master.



Je m'intéresse aujourd'hui aux librairies et outils autour de la mise en place de l'architecture et de la philosophie JamStack.



Je pratique l'agilité depuis plus de 15 ans.

Pragmatique, j'intègre facilement les considérations business.



J'aime délivrer, du code bien fait, en petit cycle.

Je suis de nature dynamique, autonome, honnête, persévérante et sensible.



Mes compétences techniques principales:

JavaScript, Typescript

HTML, CSS, sass, scss

web component, micro-frontend

Angular, Angular-cli

Node, npm

Git, gitlab

IntelliJ