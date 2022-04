Benoit VETTOREL

En agence d'architecture, je m'occupe de mettre en volume 3D les projets des architectes afin de les valoriser et les montrer aux clients à différents stades : concours, faisabilité, permis de construire, première pierre, commercial.

De part mes compétences en conception multimédia, je suis également en charge de concevoir et développer le site internet de notre agence :

http://www.martinie.fr



En dehors de mon activité principal, je prospecte de futurs collaborateurs en vue d'exercer une activité freelance dans l'image de synthèse et l'illustration 3D dans différents domaines.



Mon weblog sur mon métier :

http://www.vettorel.fr



Mes compétences :

Infographiste

3D

Architecture

Internet