Benoit VIAUD

Entré au Conseil Général de la Gironde en septembre 2007 en tant que responsable de la mise en œuvre du Système d’Information Décisionnel de l’institution,



15 ans chez Unilog (Société de Services en Ingénierie Informatique) durant lesquels j’ai effectué les missions suivantes :



Analyste et Chef de projet informatique de 1992 à 2002.

Chargé de projet / Consultant décisionnel depuis 2002.

Suivi et pilotage de plusieurs projets décisionnels.

Encadrement des équipes de développement.

Coordination des équipes MOA / MOE.



Pilotage, coordination, conception, alimentation, recette, mise en production et maintenance de solutions décisionnelles au sein de différentes sociétés (Cultura, SME, France Sécurité, Pierre Le Goff).



Responsable de la coordination et du suivi de l’évolution des sites web de la Direction Informatique des Services Financiers de la Poste.



Assistance à maîtrise d’ouvrage au sein de la Direction des Retraites de La Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’intégration de fonds dans l’application PI07.



Responsable de la cellule de veille technologique du pôle Business Intelligence de l’agence de Bordeaux.



Membre de la fédération des experts du groupe Unilog.



Formateur sur l’état de l’art de la modélisation en étoile orientée processus métier.





DOMAINES DE COMPETENCE

Chargé de projet

Pilotage et mise en œuvre, coordination, suivi et respect des engagements (délais, qualité), rédaction de dossiers, animation de réunions, planification



Consulting

Assistance à maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, recueil des besoins et formation des utilisateurs, mise en œuvre d’architectures techniques et fonctionnelles



Décisionnel

Conception et alimentation de Datawarehouse, mise en œuvre de flux d’alimentation à travers des outils ETL, création d’univers et de cubes OLAP, conception et réalisation de rapports et de tableaux de bord,



Domaine fonctionnel

Politiques sociale, sportive, finances, transport des collectivités territoriales

Banque à distance, pilotage commercial, marketing et financier, Direction des retraites





CONNAISSANCES TECHNIQUES

Environnements

Websphere, Windows, Unix / Linux, Oracle 9iAS, IE, Netscape, Apache, IHS



Langages et outils

SQL, PL/SQL, Shell, Visual Basic, Java J2EE, WSAD, Struts, JavaScript, JSP, PHP, HTML, WML, WAP, Oracle Jdevelopper, Jbuilder, Cobol



SGBD

Oracle, SQL Server, Paradox, Sybase, Access



Gestion configuration

CM Synergy, VSS, PVCS



Décisionnel

Conception : Modélisation en étoile orientée processus



ETL : Talend Integration Suite, Cognos Decision Stream, Microsoft DTS / SSIS, Intentia BPW, Prism, SAP BW



Restitution : Business Objects (de la 6.5 à XI 3.1 SP2), Cognos ReportNet / PowerPlay / C8, Microsoft SSAS



Méthodes

SDM/S, UML



Bureautique

Pack-Office, MS-Project



Mes compétences :

BOXI

Cognos

Décisionnel

ETL

ETL Talend

Informatique

Modélisation

Modélisation en étoile

Talend