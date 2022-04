Benoit VIOT

Après plusieurs années dans la communication et télémarketing, je prends une nouvelle direction en 2007 en reprenant des études de bien être; C'est vers la médecine Ayurvédique que je me tourne. L'Ayurvéda est le système traditionnelle indien de santé. C'est donc en Inde que j'ai suivi pendant presque 2 ans des enseignements théoriques et pratiques au sein de L'Asho School of Ayurveda and Panchakarma Clinic.

Puis, de retour en France, j'ai aidé à la création et à la direction d'un Spa dans les Alpes.

Et depuis quelques semaines, je me lance dans la création de ma propre structure, avec à terme, l'envie d'apporter des conseils et des soins axés autour du bien être.

Cette création, je l'envisage aujourd'hui aussi bien de manière autonome qu'en partenariat avec un structure cherchant à développer ses services vers le bien être ... N'hésitez pas à me contacter.