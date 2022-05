Stephanie AMBROISE(C)

Pourquoi pas vous ?

Pourquoi pas vous en train de changer de philosophie?

Pourquoi est ce que vous n'auriez pas pas une meilleure estime de vous même?

Pourquoi pas vous en train de vivre une vie de rêve?

Pourquoi ne serait-ce pas vous la personne que tout le monde envie ? ...............





Décider, moi c'est fait : Je consomme intelligemment, je le fais savoir, je propose une carrière à ceux qui le veulent,





Plus que des valeurs, un état d'esprit, voilà ce qui me passionne dans le marketing Relationnel



Créatrice de solutions et ouverte vers la nouveauté,



je partage, avec une équipe performante par ses compétences, et son soutien



UNE VÉRITABLE RELATION DE CONFIANCE ET DE RESPECT ENTRE LES INDIVIDUS



Le savoir faire des plus expérimentés est au service de tous et le succès des uns ne peut-être présent sans le succès des autres.



La relation gagnant-gagnant est présente, contrairement au monde traditionnel des affaires ou la relation employé-employeur est 'souvent' faussée.



La notion d'évolution personnelle et professionnelle : pour développer mon activité j ai découvert une ecole de marketing (mlm) et de développement personnel



Je suis prête à vous faire partager ma découverte et mon expérience AVEC PLAISIR.



Contactez moi, rejoignez nous!





