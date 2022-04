Benoit VILAIN

Comptable expérimenté et axé sur les détails, avec une capacité éprouvée à effectuer un large spectre des fonctions du métier, mâtiné d'une experience terrain en tant que responsable des opérations d'une compagnie d'assurance, traçabilité et pugnacité balisent mon engagement professionnel.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Cash Management

Gestion des ressources humaines

Peoplesoft

JD Edwards

Gestion budgétaire

Reporting

Autonomie complète sur l'échéancier annuel des PME

Gestion financière et comptable