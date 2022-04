Benoit VILLAIN

Grande qualité relationnelle. Bonne connaissance des réseaux de l'art contemporain et des institutions culturelles, des procédures de financements et de soutient dans le cadre de projes.

Rigoureux, qualité rédactionnelle et de gestion

Connaissance des procédures de marchés publics



Maitrise des outils informatiques pour la PAO, la Vidéo et la Photographie



Environnement Windows et Mac, word, publisher, excel, connaissance en flash,

connaissance logiciel billeterie Tim’s et IREC

Quark Xpress, indesign, photoshop, gimp

Maîtrise des outils de montage adobe première, after effect, sony végas

Pratique de la photographie argentique et numérique. Maîtrise des techniques de

développement argentique noir et blanc



Connaissances en maquettisme et en graphisme. Connaissances techniques

typographie, gravure