Pierre-Louis CHEYROUX

Mon gout pour la lecture, l'art, l'histoire et le patrimoine ne datent pas d'aujourd'hui...

Après une formation générale littéraire (BAC L), je m'oriente vers le domaine des bibliothèques.

Titulaire du diplome de l'ABF(Association des bibliothécaires français) j'ai la chance de travailler dans cet univers où se cotoient tous les domaines répondant à ma soif de connaissances...

Mon travail en bibliothèque s'est complété d'une formation en tant que guide conférencier monuments historiques où j'ai le plaisir de m'adonner à un autre élément qui m'est cher ... la promotion, la communication, le partage des savoirs et des connaissances, et surtout la promotion de sites et de patrimoines aussi variés soient ils, qu'ils soient littéraires, bâtis ou tout autres...

Ces échanges m'ont permis de travailler avec des publics aussi variés soient ils... des plus jeunes (crèche, maternelle, jusqu'aux maisons de retraite)

Enfin, j'ai la chance de conjuguer ces deux atouts dans ma vie professionnelle qui m'incitent à une chose ... continuer, aller plus loin et .... partager !!!

Il serait dommage de s'arreter sur une aussi belle lancée !!!

Je reste ouvert à tout nouveau challenge ....



Mes compétences :

Communication

Littérature

Monuments historiques