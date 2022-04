Benoît VILLERVALLE

Responsable du pôle créa avec 2 personnes sous ma responsabilité, je suis le point de relais entre le commanditaire et le pôle technique et mes tâches quotidiennes couvrent un large panel du workflow web habituel : distribution des tâches, étude du besoin, Benchmark, maquettes graphiques Responsive Design, prototypages, approche UI / UX et intégration.



Le Cadre : Sites Web Responsive vitrine ou Ecommerce / Email Marketing / Campagne de communication / Print / Jeux en Flash / Player Audio (mp3 et stremaing totalement dynamique) / Post Production Photo et Vidéo / Montage audio



Mes outils quotidiens : Photoshop / Illustrator / Indesign / Lightroom / AfterEffect / Premiere Pro / Animate / Wamp / Filezilla / Notepad++ / La plateforme ASANA / Pack Office / Wavelab / Mon APS-C



Mes langages : HTML5 / CSS3 / ActionScript 3 / JavaScript (les bases) / JQuery (les bases) / SQL (l’essentiel) / PHP (les bases)



Mes CMS : SPIP / Prestashop / Wordpress (woocommerce)



Mes FrameWorks : Bootstrap



Mes compétences :

Gestion de projet

Ux design

Intégration web

WebDesign

Webmastering

Adobe Flash

Adobe After Effects

Zbrush 4

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CINEMA 4D

Adobe Premiere

Photographie

User interface design

Adobe

Macromedia Flash

Personal Home Page

MySQL

JScript

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Premier

Adobe Acrobat

ActionScript