Benoît VINCENT

Titulaire d'un DESCF et ayant validé le stage d'expertise comptable (non titulaire du DEC), j'ai acquis 15 années d'expérience en cabinet d'expertise comptable. Responsable de portefeuilles clients, mes compétences s'étendent de la tenue à la révision des comptes et l'établissement des liasses fiscales. L'établissement des déclarations fiscales (TA, CVAE, TVA ...) sont également de mon ressort. La réalisation des bulletins de paie, charges périodiques mais également la gestion des contrats m'étaient confiés. Je suis intervenu également, ponctuellement, sur des missions d'audit légal. Après une première expérience en entreprise, je souhaiterais poursuivre dans cette voie. Je recherche donc un poste de responsable ou chef comptable.



Mes compétences :

Comptabilité

révision

Fiscalité

Gestion

Déclarations sociales et fiscales

Conseil