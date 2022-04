Benoît VINCENT

Je suis étudiant en première année de Master Biologie Intégrative Physiologie et Neurosciences au sein de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Je pratique en parallèle de mes études le basket en compétition au niveau national et entraîne des jeunes dans mon club.



Mes compétences :

Physiologie musculaire

Service à la personne

Accueil physique et téléphonique

Analyse vidéo

Coaching sportif

Aisance relationelle

Management

Biomécanique

Electroencephalography

Electrocardiogram