Benoit VITRAND

EDF-PGI (via IBM) - Consultant SAP CO et PS

SIDEL - Consultant FI-CO-PS Clichy

Fromagerie BEL - Consultant SAP FI-CO

SNECMA Services - Consutlant FI-CO-PS Courcouronnes

REXAM - Consultant CO-PC, CO-PA SURESNES

Delpeyrat - Consultant CO / BW SAINT PIERRE DU MONT

TOTAL - Consultant CO COURBEVOIE

Michel Thierry (via IBM) - Consultant SAP CO et PS

EDF-PGI (via IBM) - Consultant SAP CO et PS

ABB Canada (Via IBM Canada) - Consultant SAP CO et PS

Mitel Netwok Canada (via IBM Canada) - Consultant SAP CO et PS

SAP Suisse (Via Cimad/IBM) - Formateur SAP

Merlin Gérin Loire (via IBM) - Consultant SAP CO et PS

EDF (via CIMAD/IBM) - Consultant CO et PS

IBM - Consultant fonctionel SAP CO et PS Bois-Colombes

IBM de 1995 à 2006 - Consultant CO et PS