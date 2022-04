Benoit VIVAT

J'interviens depuis plus de 10 ans dans le conseil en maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information et le management de la supply chain.



J'ai principalement une expérience dans l'industrie automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique et textile.



Mes domaines de compétence:

- Amélioration des processus et SI associés

- Pilotage de projets processus et SI

- Pilotage de déploiement et conduite du changement

- Assistance à maîtrise d'ouvrage (définition, formalisation du besoin et processus)

- Construction et animation de formations processus et outils

- Management transversal d'équipe.



Mes domaines fonctionnels et outils :

- Logistique, Transport, Approvisionnement, Prévisions, Traçabilité, optimisation des flux, pilotage des emballages durables, Qualité procédés

- Outils: Lean (VSM, SiPOC, PDCA), modélisation ARIS, approche BPM, ERP, TMS, WMS, SAP



Mes Entreprises: Altran, PSA, Renault, Sagem, Safran, Eurostyle, Faurecia, DMC Coats



Mes Formations: Certifié Green Belt Lean 6sigma (Ecole Centrale Paris-10j), Conduite du changement (2j), Management d'équipe (3j), Fonctions SAP (3j)



Mes Diplômes: INGENIEUR (Polytech Grenoble) & Master en Management/CAAE (IAE Grenoble)



Mes compétences :

AMOA

AMOA SI

Chef de projet

Consultant Fonctionnel

Lean

Logistique

Supply chain