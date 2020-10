Nicolas FERRAND

Bonjour,

Je suis engagé dans la réduction de mon impact environnemental et celle de ma famille depuis 2006.

Cette démarche a aboutie à une reconversion professionnelle en 2009 pour que mes actions professionnelles soient en cohérence avec mes convictions écologiques.



Mes thèmes de travail sont maintenant la performance énergétique des bâtiments, l'écoconstruction et les EnR.



Mon objectif est d'assurer le confort des usagers tout en réduisant les impacts environnementaux des bâtiments.



La méthode pour réduire les consommations d'énergie et d'émissions de CO2 est d'appliquer la démarche négaWatt

- sobriété

- efficacité

- énergies renouvelables



Mes compétences :

Analyse et syntèse