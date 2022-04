Christophe BORIE

Bonjour et bienvenu sur mon profil.



Après une quinzaine d'années dans la recherche pharmaceutique, j'ai fait le choix de réorienter mon activité professionnelle.

Donner plus de sens à mon travail a été le mot d'ordre principal de ce changement.



Ainsi j'ai suivi la formation à l'Association Savoyarde des Énergies Renouvelables (ASDER) à Chambéry pour acquérir de solides bases dans ce domaine.



Les compétences transversales acquises lors de mon parcours professionnel initial et ma formation universitaire viennent en complément de la formation à l’ASDER. En effet, mon expérience de scientifique est une aide précieuse dans le suivi de projets, l’analyse de données et la réalisation de documents de synthèse.



Aujourd'hui, mon objectif est de mettre en œuvre des actions d’information et de conseil dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables dans une activité de gestion de projets, de conseil et d’étude.



Mes compétences :

Bâtiment

eco-construction

Ecoconstruction

Energie

Énergies renouvelables

Maîtrise de l'énergie

thermique

Thermique du bâtiment