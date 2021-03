Coralie BALERE

Responsable développement durable du Groupe Ingérop et responsable du pôle environnement de l'unité BAE ( Bâtiments et Equipements), mon rôle consiste :

- d'une part à accompagner Ingérop dans le développement de nouvelles expertises en développement durable

- d'autre part, de manager une équipe de 10 personnes en calculs énergétiques et développement durable bâtiment et d'assister les maîtres d'ouvrage et les architectes dans la programmation, la conception et la réalisation de bâtiments environnementaux en travaillant sur l'ensemble des thématiques des référentiels environnementaux, que les projets soient ou non certifiés.



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

HQE/Haute Qualité Environnementale

Développement durable

Construction durable

Environnement

BREEAM/LEED/WELL