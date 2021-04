Stéphanie BEAUVAIS

Je pourrais presque dire que je suis tombée dans le Développement Durable quand j'étais petite.



Entre des études d'environnement, et un cursus professionnel dans la Haute Qualité Environnemental, j'applique à mon échelle les préceptes du Développement Durable avec des petits eco-gestes dans la vie de tous les jours et je transmets ma passion lors de salon (Festival mondial de la terre et Naturiales -77).



Ce que je recherche sur viadéo c'est certes la possibilité d'entrer en relation avec des partenaires, mais avant tout de pouvoir croiser des personnes qui ont les même convictions que moi en matière de Développement Durable et la chance de les appliquer dans le milieu professionnel.



La ou vous avez le plus de chances de me rencontrer ?

Dans les salons professionnels du bâtiment, lors des conférences sur le sujet (ICEB Café) ou encore les salons du type planète durable - ou tout simplement dans les transports en commun !



PS : un grand merci à Arnaud Duval pour cette photographie

[www.arnaudduval.com - www.tourdyvoir.net]



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

BREEAM AP

Référent HQE