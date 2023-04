Minh-Trong NGUYEN

Doté d’une expérience de 8 ans dans le Facility Management et l’exploitation des bâtiments, je possède une connaissance approfondie de la mise en place de contrats de Facility Management sur des ouvrages complexes et de l’ensemble des leviers de progrès d’exploitation d’un bâtiment. J’ai acquis une expertise de bonnes pratiques en exploitation.



J’ai également développé une expertise en immobilier durable et notamment dans les certifications environnementales d’ouvrages. J’ai acquis une connaissance opérationnelle des référentiels HQE, BREEAM et LEED qui me permet de participer à différents groupes de travail sur ces certifications.



Soucieux de transmettre mon savoir, j’assure des interventions à l’université et des formations dans différents organismes sur l’exploitation des bâtiments et l’immobilier durable.



Mes compétences :

Audit

Gestion de projet

Management