Nathaly MERMET

Journaliste Free-lance

• Pigiste / correspondante Rhône-Alpes en presse écrite spécialisée (sciences, santé, environnement) et généraliste

• Chroniqueuse en presse audiovisuelle

• Rédactrice de contenu pour sites Internet



Animatrice de manifestations culturelles scientifiques

• Médiatrice lors de débats grand public (Semaine de la Science, Semaine du cerveau, Biennale du Savoir, rencontres culturelles ou scientifiques diverses) et professionnels (SPIRAL, Hôpital 2000, ATA, Salon Pollutec, Forum Biovision, SIRHA, Forum DREAL)



Collaboratrice de rédaction sur différents supports pour

Lyon Bio Advisor, mission de valorisation des Biotuesdays pour le Grand Lyon; Millénaire 3, mission prospective du Grand Lyon (guides); Bioparc Lyon, mission animation SERL/ Grand Lyon; DEBA, site de Débats et Echanges sur les Biotechnologies en Agriculture; Alimentec Contact, lettre du technopole des professionnels de l’alimentation; Coletica, laboratoire de dermo-cosmétique (cahiers scientifiques), Interflora, société florale (« Tribunes » du site Internet).



Mes compétences :

Santé

Rédaction

Neurosciences

Biotechnologies

Journalisme

Communication