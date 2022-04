Catherine MAZENOT

Compétences et centres d’intérêts professionnels :

· Analyser et interpréter des données scientifiques

· Rédiger des publications dans des revues scientifiques en français et en anglais

· Effectuer des recherches documentaires et des synthèses bibliographiques

· Concevoir et suivre des protocoles de recherche

· Analyser et évaluer des essais cliniques

· Rechercher et coordonner des équipes scientifiques

multidisciplinaires

· S’adapter rapidement dans divers milieux professionnels et à différents postes.



Compétences personnelles :

· Autonome, organisée et rigoureuse

· Créative, imaginative et innovatrice

· Curiosité intellectuelle et soif de connaissances



Langues :

· Anglais scientifique courant

· Allemand quotidien courant



Mes compétences :

Pharmacie

Recherche

Rédaction