Benoît VOGEL

Chef de projets et développeur full-stack freelance, je suis passionné d'informatique depuis toujours. La programmation et la création d'interfaces visuelles en particulier m'intéressent beaucoup, et j'attache de l'importance à la qualité de mes productions. Les compétences acquises lors de ma formation et de mes expériences professionnelles me permettent d'être opérationnel rapidement et de m'adapter aux nouvelles situations.



Aujourd'hui, je recherche avant tout des projets et des collaborateurs donnant une place toute particulière à l'humain. L'écoute attentive et professionnelle de vos besoins est la base de notre réussite, la clé qui conduit à l'aboutissement de vos projets selon vos attentes. Mon épanouissement personnel et mon efficacité dans le travail prennent leur source dans votre satisfaction.



MES ATOUTS :



- je travaille volontiers en équipe

- je parle anglais / allemand

- consciencieux, je fais attention aux détails

- mon expérience de nombreuses technologies me permet de proposer des solutions appropriées

- je suis en recherche constante d'amélioration et j'ai une grande soif de connaissances





COMPETENCES INFORMATIQUES :



Développement d’applications locales : Python, Java (Swing, Android SDK, Eclipse), .NET (C#), C/C++ (C++ Builder, Isadora SDK), WinDev, Centura, Caml



Création et maintenance de sites Web : Django, Wagtail, SPIP, Vue.js, HTML/CSS, Javascript + jQuery, Bootstrap, PHP, Flash, Photoshop/Gimp, Illustrator, API Google Maps. Configuration de serveurs WAMP/LAMP et IIS/nginx.



Création d'applications mobiles : React Native.



Bonnes pratiques : tests, utilisation quotidienne de Git, accessibilité et standards, référencement.



Analyse et bases de données : HyperFile, Oracle, méthode Merise, UML, SQL, Access



Gestion de projets et rédaction de cahiers des charges. Wireframe et maquettes.



Installation et administration des systèmes Windows et Linux. Gestion de VM avec Vagrant et provisioning avec Chef. Scripts shell.



Réseaux IP (adressage, routage,…)



Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice



EXPERIENCE DANS LE MILIEU ASSOCIATIF :



1 an d’encadrement Scouts de France à Mulhouse

Organisation et animation d’un camp de jeunes de 14 à 17 ans (2 semaines)

Projet humanitaire : 1 mois en Egypte (1 an de préparation à 7 personnes), animation de jeunes des bidonvilles du Caire



Création d’un groupe de musique et de son équipe de gestion

Conception et maintenance du site Internet associé





LANGUES :



- Anglais courant (TOEIC 930/990 pts en 2001, 3 mois de stage à Portsmouth, 2 mois d’études à Liverpool)

- Allemand fluide (7 mois de stage à Lemförde)

- Esperanto moyen





DIVERS :



Permis B





---





Egalement passionné de musique et de son, je me considère comme un artisan travaillant le matériau sonore pour provoquer diverses émotions. Mes instruments favoris : la guitare et la musique assistée par ordinateur. J'ai participé à plusieurs projets en groupe avec une forte implication.



Mes compétences :

Gestion de projets

Google Maps

PHP

Musique

HTML

Django

Wagtail

Javascript

SPIP

Python

JQuery

Android SDK

Vagrant

Isadora SDK

Git

CSS

Responsive Design