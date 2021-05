Pierre MOYROUD

Mon domaine de prédilection est et restera les technologies Oracle.



Dans mon poste actuel, j'assure au quotidien la gestion des bases de données : création, suivi et améliorations des performances, traitements des incidents, gestion des sauvegardes et des restaurations...



Les versions que je maîtrise le mieux sont la 10g, pour laquelle j'ai reçu les certifications OCA Developer et OCA Administrator (je peux fournir un justificatif sur simple demande), et la 11g, sur laquelle je travaille quotidiennement. Mais j'ai également une assez bonne connaissance de la 9i, et la nouvelle 12c est actuellement l'objet de toute mon attention. Mon expérience concerne aussi bien l'édition Enterprise que l'édition Standard, aussi bien des bases mono-instances que le RAC, et aussi bien sur des serveurs Linux que Windows.



À cette spécialisation s'ajoute une polyvalence dans les autres aspects de l'administration système. J'ai actuellement sous ma responsabilité la gestion d'un domaine Active Directory, d'un réseau interconnectant quatre agences, etc. Sans avoir l'expertise ultime dans chacun de ces aspects, je suis capable de comprendre et d'apporter une solution aux problèmes quotidiens.



Mes compétences :

Tomcat

Linux

Active directory

Oracle

SQL

Shell scripting

Pl/sql