Benoît WALD

Bonjour,



Suite à deux licenciements économiques consécutifs suivis d'une liquidation judiciaire de ces entreprises, je souhaite vivement m’investir dans un emploi pérenne, en qualité de responsable technique.



Nanti d'une expérience professionnelle de 15 ans, en qualité de Technicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques, dont 7 années au poste de Responsable Technique, j'ai acquis une polyvalence et un savoir-faire qui me permettent d'être immédiatement opérationnel pour remplir les missions qui me sont confiées.

Véritable référent technique, j’ai développé des compétences multiples et je maîtrise différents domaines et corps de métiers du bâtiment et de l’industriel. En complément de mes qualifications techniques, j’ai acquis des aptitudes en sûreté, sécurité des biens et des personnes ainsi qu’en management.

Force de propositions, polyvalent et perspicace, j’ai pu rapidement, lors de mes précédentes expériences, m’intégrer et mettre au service de mon entreprise mes compétences, avec comme but principal une constante amélioration de la qualité et de la continuité des prestations fournies. Je m’adapte également avec aisance au sein d’une équipe et, tout en demeurant ferme, j’entretiens de très bons contacts avec mes collaborateurs et les prestataires.

Apprécié pour ma perspicacité, mes principales qualités sont mon sens de l'organisation, ma réactivité, ma capacité d’adaptation et ma motivation.



Je serais désireux de mettre au service d'une entreprise, tout mon savoir-faire et mon savoir-être afin de contribuer à ses objectifs, auxquels je participerais avec fierté.

Actuellement disponible, je peux intégrer rapidement un nouveau poste.



N’hésitez pas à me contacter pour me confier un nouveau challenge !





Mes compétences :

Electricité

Electrotechnique

Frigoriste

Technicien

Management

Bâtiment

Expertise technique

AutoCAD

Budgétisation

Mécanique des fluides

Energies renouvelables

Génie climatique

Sage

Microsoft Office

Maintenance industrielle

Sécurité industrielle

Sécurité incendie

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

GMAO

Automatisme

CVC

Conduite de chantier

VGP

Contrôle d'accès

Étude de faisabilité de projets

Continuité

Gestion du risque

Responsable technique

Gestion des stocks