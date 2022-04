Benoit WEINGAESSEL

Bonjour,



Les missions variées auxquelles j'ai participées durant mon parcours professionnel m'ont permis de confirmer mon intérêt et mon expérience dans le domaine des affaires, du BTP, du service aux entreprises, (public, privé) et des particuliers.



En effet, j'ai pu acquérir au contact d'une clientèle de professionnels (EDF/GDF, DDE, COM COM, CUS, de Strasbourg, Mairie, Investisseur) et de particuliers, une bonne qualité d'écoute et de conseils afin de conserver mon relationnel et de concilier les besoins de l'entreprise avec ceux de mes clients.



Enfin, créateur d'entreprise,développeur je suis un homme de terrain toujours à la recherche de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Qualités managériales

Rigueur et sens de l’organisation

Goût du challenge

Sens de la communication et du contact

Capacité d’adaptation affirmée

Esprit de synthèse et d’analyse

Sens des responsabilités et du commandement

Sens de la négociation commerciale